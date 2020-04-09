Meteoroloji’den ‘sağanak’ uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyrederek kıyı şeridinde 18-21 derece, iç kesimlerde ise 21-22 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.
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