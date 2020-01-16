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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı!

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KKTC Meteoroloji Dairesi'nin son tahminlerine göre yer yer kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı, tedbirli olunması çağrısında bulundu.Kaynak: Sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı!

 

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin son tahminlerine göre yer yer kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı, tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 24 saatlik sürede, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması, rüzgarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Daire’den yapılan açıklamada, bugün saat 14.00’de başlayıp yarın saat 14.00’e kadar sürecek yağışların yer yer, metrekareye  21-50 kg arası olacağı belirtildi.

 

 

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