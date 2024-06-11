Meteoroloji'den Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bölgemizi etkileyen sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İç kesimlerde sıcaklıkların 43 - 46 derece, sahillerde ise 37 - 40 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Özellikle günün en sıcak saatleri olan 12:00 - 16:00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.
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