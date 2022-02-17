Meteorolojiden Toz Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, toz uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarattığı kirli havanın yarın akşama kadar etkili olacağı belirtildi.
Vatandaşlardan dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Dairesi, toz uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarattığı kirli havanın yarın akşama kadar etkili olacağı belirtildi.
Vatandaşlardan dikkatli olması istendi.
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