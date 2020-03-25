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Meteoroloji'den tozlu hava uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden ülkeye gelen tozlu havaya karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji'den tozlu hava uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden ülkeye gelen tozlu havaya karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin cuma günü saat 12'ye kadar etkili olacağı belirtilerek, , “Ortadoğu üzerinden taşınmış olan toz zerreciklerinin bölgemizde yarattığı olumsuzluklara (hava kirliliği, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) karşı vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

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