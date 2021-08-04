Meteorolojiden Uyarı: “Kuru Hava ve Yüksek Sıcaklıklar On Gün Daha Sürecek”

Türkiye, Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere Akdeniz ülkelerinde yangınlar yayılıyor. Almanya Meteoroloji Dairesi, hava durumunda önümüzdeki on gün zarfında değişiklik beklenmediğini açıklayarak uyardı.

Kuraklık, rüzgar ve rekor hava sıcaklıkları, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya gibi Akdeniz ülkelerini de vurdu. Yunanistan’da alevlerin başkent Atina’ya yaklaştığı bildirilirken, dört büyük yerleşim biriminin boşaltıldığı açıklandı. Binlerce vatandaşın evlerini terk ederek sığınacak yer aradığı, hükümetin de mağdur vatandaşlara otellerde yer ayırttığı bildiriliyor.

Dün gece bölgedeki alevlerin başkent Atina yakınlarındaki Varybobi ve Achernes beldelerini sardığı, bazı konutların alev alev yanarak küle döndüğü kaydediliyor. Bölgedeki gazetecilere konuşan bir vatandaşın, geride bıraktığı alevli bölgeyi kastederek "Arkamız cehennem" dediği dikkat çekti. Atina‘ya yakın bölgelerdeki yangınların başkente küller halinde ulaştığı da aktarıldı.

Hükümetin dünkü kriz zirvesi sonrasında bir açıklama yapan Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, "Öncelikli amacımız can kurtarmak" diye vurguladı. Mora Yarımadası (Peloponez) ile Türkiye-Yunanistan sınırında da küçük yangınlar meydana geldiği bildiriliyor.

İtalya‘nın tatil bölgelerinde de yangınlar var

Son günlerde yaşanan kuraklık, aşırı sıcak hava ve rüzgarın İtalya’da da yangınları tetiklediği bildirildi. Sicilya, Sardinya ve Adriyatik çevresindeki bazı bölgelerde yangınlar meydana geldiği, çok sayıda vatandaşın tahliye edildiği, bölgedeki turistlerin de teknelerle taşındığı haber veriliyor. Yangınların İtalya‘nın güneyinde, bölgedeki büyük adalarda ve Adriyatik kıyılarında özellikle etkili olduğu bildiriliyor.

"BUNLAR YENİ TİP YANGINLAR"

Uluslararası çevre koruma örgütü Doğal Hayatı Koruma Vakfı‘ndan (WWF) yapılan açıklamada, Akdeniz’deki ormanlarda meydana gelen yangınların yeni tip yangınlar olduğu ve bütün Akdeniz’de bu sene de yarım milyon hektardan fazla ormanın kaybolmasından endişe edildiği vurgulandı.

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) basın sözcüsü Andreas Friedrich, özellikle Türkiye ve Yunanistan’ı günlerdir etkisi altına alan rekor sıcaklıkların kısmen 40 derecenin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek bu yüzden toprağın kuruduğunu, uzun süredir tek bir damla yağış düşmediğini kaydetti.

Yangınların çıkış nedeninin çok çeşitli olduğunu da hatırlatan Friedrich, Sicilya’daki bir yangında örneğin 80 ile 25 yaşında iki kişinin doğal koruma altındaki bölgede kundaklama yaparken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındığına işaret etti.

Hava sıcaklıklarında düşüş veya yağış beklenmiyor

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), önümüzdeki on gün boyunca kuru ve sıcak havanın Yunanistan, İtalya ve Türkiye’de etkili olmaya devam edeceğini, yağış da beklenmediğini açıkladı. Meteorologlar, devam eden kuraklık ve rekor sıcaklıklar sona erse bile yangın çıkma tehlikesinin üst seviyede kalmaya devam edeceğini, rüzgarın da esmesi halinde sonuçları korkunç olabilecek yangınlar yaşanabileceğini tekrarlayarak uyardı.