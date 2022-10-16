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Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı!

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Meteoroloji Dairesi, bugün bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda yetkilileri ve vatandaşları uyardı.
Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı!

Meteoroloji Dairesi, bugün bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda yetkilileri ve vatandaşları uyardı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.00’e kadar yağışların yer yer etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli ve metrekareye 21 ila 50 kg yağış beklendiği belirtilen açıklamada, “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir” denildi.

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