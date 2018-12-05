Meteroloji uyardı! LTB'den önemli açıklama

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre 6 Aralık Perşembe günü özellikle 12.00-14.00 arası ve sonrasında beklenen fırtına ve şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi acil müdahale ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre Perşembe günü gerçekleşecek yağış son yılların en yoğun ve şiddetli yağışlarından olması bekleniyor (60 kilogramın üzerinde yağış). 4 Aralık gecesi saat 02.00’de başlayan yağış sonrası Meteroloji Dairesi Lefkoşa merkezin 45 kilogram yağış aldığını açıklamıştı.

Perşembe günü, şehrin ve yurttaşların güvenliği için her türlü önlemi almak için çalışan LTB, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yurttaşlar olası acil durumlarda 24 saat hizmet veren Alo 185 Çözüm hattına yada 22 85221 numaralı telefona ulaşabilirler