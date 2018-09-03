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Meteroloji uyardı! Sıcak hava dalgasına dikkat!

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Meteroloji uyardı! Sıcak hava dalgasına dikkat!
Meteroloji uyardı! Sıcak hava dalgasına dikkat!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 °c üzerinde iç kesimlerde 38 - 41 °c sahillerde ise 33 - 36 °c dolaylarında seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

Uyarı Ve İkazlar | Ultraviyole Radyasyon Raporu (UV)

Ultraviyole İndeks Değeri ve Derecesi
Ultraviyole İndeks DeğeriUltraviyole İndeks DerecesiAnlamı ve Alınması Gereken Önlemler
< 2DÜŞÜK (LOW)Ultraviyole indeks değeri 0 ile 2 aralığında ise; bu güneşin ultraviyole ışınlarının asgari değerde zararlı olduğunu gösterir. Beyaz, kırmızı saçlı ve çok açık tenli hassas cilt yapısına sahip insanlar dışında, genellikle pek çok kimse, güneşin ekstrem değerlere ulaştığı saat 10.00 – 16.00 arasında ve bu indeks değerlerinde yanmaksızın bir saat güneşte kalabilir.
3 - 5ORTA (MODERATE)Bu değerler, düşük risk olasılığını işaret eder. İnsanlar 20 dakika zarar görmeksizin güneşe maruz kalabilirler. Ancak geniş siperlikli şapka ve güneş gözlükleri takmaları önerilmektedir.
6 - 7YÜKSEK (HIGH)İndeksin bu değerleri orta şiddette ultraviyole radyasyonu temsil eder. Olağan cilde sahip insanlar 15 dakika kadar güneşte kalabilirler. Ancak şapka ve gözlük kullanımı şiddetle önerilir. Diğer taraftan, güneşe maruz kalacak olan burun ve kulaklar mutlaka korunmalı, dudaklara koruyucu kremler sürülmelidir.
8 - 10ÇOK YÜKSEK (VERY HIGH)Oldukça yüksek ultraviyole radyasyonu temsil eder. Ultraviyole radyasyona maruz kalarak, olası muhtemel zararlar için risk faktörü bu değerlerde fazladır. 10 dakikadan daha az bir süre güneşte kalınabilir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi temel korunma araçlarının yanı sıra, dışarı çıkma zorunluluğu olan insanlar mutlaka gölgelerden yararlanmalı ve pantolon ile beraber uzun kollu giyecekler tercih edilmelidir. İndeksin bu değerlerinde her türlü açık hava sporlarından uzak durulmalıdır.
11 +AŞIRI (EXTREME)İndeksin bu aralıktaki değerleri, ultraviyole radyasyonun canlılar üzerinde, olası en yüksek risklerini işaret etmektedir. Güneşte kalma süresi 5 dakika ile sınırlı olmalı ve mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkılmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, olabildiğince güneşten korunmalı ve bu amaç doğrultusunda önlemler alınmalıdır.
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