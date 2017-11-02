Meterolojiden önemli uyarı

Bugünden itibaren Salı gününe kadar havanın yağmurlu olması beklenirken; önümüzdeki hafta hava sıcaklığının da yaklaşık 4 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 2 Kasım – 8 Kasım arasını kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



Yarın parçalı bulutlu, doğu kesimler hafif sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Cumartesi günü parçalı zamanla çok bulutlu ve yer yer yağmurlu; Pazar günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu geçecek.



En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 23 – 26, ikinci yarısı

ise 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.



Rüzgar periyodun ilk yarısı Kuzey ve Batı yönlerden, ikinci yarısı ise Güney ve Batı

yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.