Meterolojiden önemli uyarı

Bugünden itibaren Salı gününe kadar havanın yağmurlu olması beklenirken; önümüzdeki hafta hava sıcaklığının da yaklaşık 4 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 2 Kasım – 8 Kasım arasını kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yarın parçalı bulutlu, doğu kesimler hafif sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Cumartesi günü parçalı zamanla çok bulutlu ve yer yer yağmurlu; Pazar günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 23 – 26, ikinci yarısı
ise 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar periyodun ilk yarısı Kuzey ve Batı yönlerden, ikinci yarısı ise Güney ve Batı
yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.
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