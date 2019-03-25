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Meteroloji'den uyarı

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Meteroloji uyardı !
Meteroloji'den uyarı

Meteoroloji, bölgenin alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını, çarşamba ve perşembe sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
 

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Mart- 1 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava çarşamba ve perşembe günleri dışında genellikle parçalı bulutlu olacak. Çarşamba ve perşembe günü sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
 

İç kesimler ve sahillerde en yüksek hava sıcaklığı 18 ile 21 dolaylarında olacak.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.

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