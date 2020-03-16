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Meteroloji'den uyarı

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Yarın ve Perşembe günü sağanak yağmur bekleniyor
Meteroloji'den uyarı

KKTC’de yarın ve Perşembe günü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen ülkede diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında İç kesimler ve sahillerde 11 – 14 ºC , ikinci yarısında ise 15 – 18 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

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