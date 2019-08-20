Methamphetamine türü uyuşturucu bulundurmaktan 3 kişi tutuklandı

16.08.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gümrük ve Rüsumat Dairesinde görevli personel tarafından, C.Y. (E-31) adına gelen kargo paketi içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.A.(E-31) ve M.M.Ş.(K-35) tutuklandı.

Bahse konu şahısların kalmakta oldukları ikametgahlarda yapılan aramada ise; methamphetamine türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet sigara naylonu, üç adet küçük şeffaf naylon, yaklaşık 2 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde methamphetamine türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet bütün bir adet de kırık olmak üzere ampul ve üç adet pipet bulunarak emare olarak alındı.