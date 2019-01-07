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FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Metin Akpınar hakkında 'Hükümete karşı silahlı isyana tahrik' suçundan fezleke ©

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Oyuncu Metin Akpınar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme' suçundan fezleke hazırlandı.
Metin Akpınar hakkında 'Hükümete karşı silahlı isyana tahrik' suçundan fezleke ©

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle 'halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkın bir kesimini aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Akpınar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme' suçundan yürütülen soruşturma dosyasını ayırarak fezleke hazırladı.

Hazırlanan fezleke, atılı suç itibariyle görev kapsamına girmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Akpınar hakkında, diğer suçlardan açılan soruşturma ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülecek.

NE OLMUŞTU?

Akpınar, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında politik eleştirilerde bulunurken ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz."

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