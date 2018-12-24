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Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

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Sanatçı Metin Akpınar, bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle polis eşliğinde adliyeye götürülüyor.
Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Sanatçı Metin Akpınar, bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle polis eşliğinde adliyeye götürülüyor.

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi.

Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı.

Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.

Metin Akpınar, sivil aracına bindi.

Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor

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