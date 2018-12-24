  • BIST 92.356
  • Altın 215,164
  • Dolar 5,2896
  • Euro 6,0293
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

»
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı.
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpınar ve Gezen'in konuk olduğu Halk TV'deki bir programda sarf ettiği ve tepki çeken sözleri üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Akpınar ve Gezen'in söz konusu ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiğini bildirdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma
başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP: Çok yakında adaylarımızı açıklayacağız23 Aralık 2018 Pazar 18:55
  • Bursa'da facia gibi kaza!23 Aralık 2018 Pazar 18:10
  • Çelik: Türkiye KKTC’nin meşru davasının destekçisi ve garantörüdür23 Aralık 2018 Pazar 14:45
  • Odasının düzenini değiştiren kardeşini defalarca bıçakladı23 Aralık 2018 Pazar 09:00
  • La Casa de Papel'den etkilenip 700 bin TL'lik bilgisayar ve cep telefonu çaldılar22 Aralık 2018 Cumartesi 08:30
  • Erdoğan: Fırat'ın doğusuna operasyonu bekletiyoruz21 Aralık 2018 Cuma 22:00
  • Benzin ve motorinde indirime gidiliyor21 Aralık 2018 Cuma 15:10
  • Kocasının terk ettiği kadın, çocuklarını dövdüğü anları kaydetti: 'İntikamımı böyle alırım'21 Aralık 2018 Cuma 15:00
  • Çavuşoğlu: ABD’nin çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz21 Aralık 2018 Cuma 14:45
  • Kolombiyalı dansçılar 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor21 Aralık 2018 Cuma 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti