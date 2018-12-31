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Metin Akpınar’ın avukatından flaş adım

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Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol kararı verilen Metin Akpınar’ın avukatı, mahkemeye itiraz dilekçesi sunarak adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.
Metin Akpınar’ın avukatından flaş adım

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol kararı verilen Metin Akpınar’ın avukatı, mahkemeye itiraz dilekçesi sunarak adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. 

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir programdaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı verilmişti. Metin Akpınar’ın avukatı İrem Hekimoğlu, müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması talebiyle Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, adli kontrol hükümlerinin kaçma şüphesi olan kişiler için uygulanan tedbir olduğu belirtildi.

Metin Akpınar’ın halka mal olmuş bir sanatçı olduğu kaydedilen dilekçede, Akpınar’ın kaçma şüphesinin bulunmadığı ifade edildi. Dilekçede, Metin Akpınar hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılması istendi.

Öte yandan Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen de 28 Aralık’ta mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti. 

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