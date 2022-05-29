Metin Akpınar’ın hayatı kitap oldu: Sahneye Adanmış Bir Ömür

Zeynep Miraç’ın Akpınar’la yaptığı uzun söyleşilerin sonunda ortaya çıkan kitap, arka kapağında da yazdığı gibi usta oyuncuyu her yönüyle anlatıyor:

“Akasya’da kalabalık bir konakta doğan, etrafı gözleyerek büyüyen, her duyduğunu zihnine kaydeden bir çocuk. Daha lisedeyken öğretmenine ‘Sen en iyisi tiyatrocu ol oğlum’ dedirtecek kadar mayasını belli eden, gizli cevher bir genç. Eşiyle 62 yıl aynı yastığa baş koyacak kadar derin bir aşık. Türkiye’de kabare kültürünü başlatan, yüzlerce temsilde yer alan, Yeşilçam’da da birbirinden unutulmaz karakterlere hayat vermiş bir oyuncu. Karşınızda her yönüyle Metin Akpınar.”

Zeynep Miraç, kitabın önsözünde, Metin Akpınar’ın hayatındaki yerini şu sözlerle anlatmış:

“Metin Akpınar’ın benim hayatımda çok kıymetli bir yeri var. Üç yıl öncesine kadar hiç karşı karşıya gelmedik, hatta ben onu sahnede bile seyretmedim. Ama video kasetleri aracılığıyla buluştuğum Devekuşu Kabare oyunları dünya görüşümü, mizah duygumu şekillendirdi.”

Aşkımız Aksaray’ın en büyük yangınıydı

Kitap, yalnızca 1941 yılında İstanbul’da doğan Metin Akpınar’ın hayatını değil, yaşadığı dönemdeki toplumsal gelişmeleri de anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye yansımaları, tek partili dönemin bitişiyle oluşan atmosferi, askeri darbeleri ve bunların Akpınar’ın hayatına olan etkilerini ustanın ağzından aktarıyor.

Bir de göz önünde yaşanmayan özel hayat var. Akpınar, 62 yıldır beraber olduğu hayat arkadaşı Göksel Akpınar’la tanışma hikayelerini anlatırken “Aşkımız Aksaray’ın en büyük yangınıydı” ifadesini kullanıyor.

Boğulan topluma nefes

Metin Akpınar’ın tiyatroya başlamsı, Zeki Alasya ile tanışıp ömür boyu sürecek bir ortaklığa adım atmaları, Devekuşu Kabarenin kuruluşu, unutulmaz komedi filmleriyle Yeşilçam’a attığı imza, 12 Eylül’ün boğucu yasaklarına direnerek sahneledikleri ‘Yasaklar’, ‘Deliler’ gibi oyunlarla topluma aldırdıkları nefes ve hayatı boyunca flört ettiği siyaset…

Önsözünde, “Bana güvenip hikayesini teslim ettiği için ona müteşekkirim” diyor, yazar Zeynep Miraç, “En büyük teşekkürüm ise yaktığı umut ışığına. Evet, başka türlü bir dünya da, başka türlü bir yaşam da mümkün. Belki etraf karanlık ama Metin Akpınar bize yolu gösteriyor.”