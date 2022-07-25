Metin Atan asgari ücretin hala belirlenememesini eleştirdi

Asgari ücret tespit komisyonu temsilcilerinin yurt dışında olması dolayısıyla komisyon toplantısının ertelendiğini hatırlatan Atan; “bu tarihte bu toplantının yapılacağı bilinmiyor muydu? Ne demek temsilciler yurt dışında? Bu bile bir mesaj aslında. İşveren ve hükümet aynı çizgide.” dedi.

Hükümetin açıklanan hayat pahalılığını vermeme gibi bir durumunun olamayacağını belirten Kamu-Sen Başkanı Atan; “Hem her şeye zam yapıp hem piyasayı denetmeyip sonra da devlet kurumunun açıkladığı Hayat Pahalılığını veremem diyemezsiniz” dedi.