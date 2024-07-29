  • BIST 10782.34
  • Altın 2540.29
  • Dolar 33.0053
  • Euro 35.7696
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Metin Atan: UBP kaynıyor, görünen köy kılavuz istemez

» »
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, UBP’nin kaynadığını, görünen köyün kılavuz istemediğini ifade etti.
Metin Atan: UBP kaynıyor, görünen köy kılavuz istemez

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “Bu ülkenin geleceği ile sıkıntılar büyük. Karar verecek merci hükümetlerdir. Ama siz kendi çıkarlarınız doğrultusunda hareket edeceksiniz. Hep kendi çıkarlarınız.” diye konuştu.

Katıldığı TV programında konuşan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan “Biz bu ülkede neler yaşadığımızı biliyoruz, ne canlar kanlar döküldü. Hiçbir zaman da eskilerde görmedim bu son zamanlarda olanları, çoğaldı; Çeteleşme, çıkar çatışması, al ver gülüm olayları… Zaten itibarımız yerle bir, her taraf dökülüyor.

Bu ülkenin geleceği ile sıkıntılar büyük. Karar verecek merci hükümetlerdir. Ama siz kendi çıkarlarınız doğrultusunda hareket edeceksiniz. Hep kendi çıkarlarınız. Ne adalet kaldı,ü ne hakkaniyet kaldı. Bir koltuk kavgasıdır gider; UBP şu anda kaynıyor, sessiz bir derin kaynama… Kimin ne yapacağı konusunda! Görünen köy kılavuz istemez…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maronitler gecikmeli de olsa Gürpınar’da ayin yaptı29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:06
  • Rusya'da yolcu treni devrildi: En az 100 yaralı29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:29
  • Başbakan Yardımcılığı, Eğitim Bakanlığı ve LTB arasında iş birliği protokolü imzalandı29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:26
  • Ayer Yakıner: İşçiler hayatını kaybediyor, neredesiniz emekçi edebiyatçıları?29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:49
  • Bir haftada 20 yangın29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:21
  • Gönyeli'de kavga... Ağır bir şekilde darp etti, telefonunu kırdı!29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:18
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Tuğlu ve heyetini kabul etti29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:17
  • Kıbrıs'ta Peş Peşe Yangınlar: Maddi Hasar Meydana Geldi29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:59
  • Taçoy aday oldu.. UBP Başkanlığına yürüyor... "Karabulutlar dağılacak"29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:56
  • Alkollü sürücü kaza yaptı...29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti