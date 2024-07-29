Metin Atan: UBP kaynıyor, görünen köy kılavuz istemez

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “Bu ülkenin geleceği ile sıkıntılar büyük. Karar verecek merci hükümetlerdir. Ama siz kendi çıkarlarınız doğrultusunda hareket edeceksiniz. Hep kendi çıkarlarınız.” diye konuştu.

Katıldığı TV programında konuşan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan “Biz bu ülkede neler yaşadığımızı biliyoruz, ne canlar kanlar döküldü. Hiçbir zaman da eskilerde görmedim bu son zamanlarda olanları, çoğaldı; Çeteleşme, çıkar çatışması, al ver gülüm olayları… Zaten itibarımız yerle bir, her taraf dökülüyor.

Bu ülkenin geleceği ile sıkıntılar büyük. Karar verecek merci hükümetlerdir. Ama siz kendi çıkarlarınız doğrultusunda hareket edeceksiniz. Hep kendi çıkarlarınız. Ne adalet kaldı,ü ne hakkaniyet kaldı. Bir koltuk kavgasıdır gider; UBP şu anda kaynıyor, sessiz bir derin kaynama… Kimin ne yapacağı konusunda! Görünen köy kılavuz istemez…”