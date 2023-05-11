Metin Feyzioğlu: 2023 Yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü çerçevesinde sağlık merkezleri açacağız

KTHEB ve KTHES, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Metin Feyzioğlu, 2023 Yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü kapsamında sağlık merkezlerinin açılacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

KTHEB ve KTHES’e ziyaretleri dolayısıyla ve Türkiye’deki deprem süresince verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Metin Feyzioğlu, “2023 Yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü çerçevesinde ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerini açacağız, temellerini atacağız. Bu merkezlerin ihtiyacı olan hemşire ve ebe kadrolarının da tahsisi önem arz ediyor. Sorunları birlikte çözeceğiz” dedi.