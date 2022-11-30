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Metin Feyzioğlu, KKTC MEB EBA hakkında bilgi aldı

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ve beraberindeki yetkililerden KKTC MEB EBA’yla ilgili yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Metin Feyzioğlu, KKTC MEB EBA hakkında bilgi aldı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Ömer Cihan ve beraberindeki yetkililerden KKTC MEB EBA’yla ilgili yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Büyükelçilikte gerçekleştirilen toplantıda KKTC MEB EBA’nın yeni dönem faaliyetleri hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.

KKTC Millî Eğitim Bakanlığı tarafından KKTC’deki öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulan KKTC MEB EBA; okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri eğitsel bir platformda buluşturuyor, zengin ders içeriklerinin yanı sıra sosyal paylaşımı ve iletişimi destekleyen dijital bir eğitim platformu olma özelliği taşıyor. Ayrıca KKTC’de eğitimin dönüşmesi çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor.

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