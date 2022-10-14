‘Metin Feyzioğlu’nun çok önemli işler başaracağına inanıyorum’

“Metin Bey’in özellikle Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasındaki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil, aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı olduğu dönemde zaman zaman AKP hükümetini ve kendisini eleştiren Metin Feyzioğlu’nun Kuzey Kıbrıs Büyükelçisi olarak atanmasıyla ilgili olarak da “Kendisine bu teklifi yaptığımda o da 'Bunun için çok müteşekkir olurum' dedi” diye konuştu.

Feyzioğlu’nun iyi bir hukukçu olduğu gibi, baro başkanıyken Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak hükümetle güzel çalışmaları olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Metin Bey’in özellikle Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasındaki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil, aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına inanıyorum.”

Feyzioğlu, Mayıs 2014’te düzenlenen Danıştay'ın 146'ıncı yıldönümü törenlerindeki konuşmasında AKP hükümetini eleştirmişti.

Bunun ardından ise Erdoğan, oturduğu yerden ''Yanlış konuşuyorsun'' diyerek Feyzioğlu'nun konuşmasını bölmüş ve ardından da ''Neyi yanlış konuşuyorum sayın Başbakan'ım?'' yanıtını almıştı.

Erdoğan ise bu yanıtın ardından “Böyle bir edepsizlik olmaz ki” demişti.

İkili arasında süren polemik, Feyzioğlu’nun kürsüden verdiği ''Ben edepsizlik yapmadım, kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam. Çok yapıcı bir konuşmaydı” cevapla sürmüştü.

Bunun ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün engellemeye çalışmasına rağmen Erdoğan, oturduğu yerden ayağa kalkarak “Böyle bir yasal hakkın yok. Ama maalesef biz tüzükle böyle bir şeye söz veriyoruz. Siyasi konuşma yapıyorsun, 25 dakika Sayın Başkan konuştu. 1 saattir sen konuşuyorsun. Van ile ilgili söylediklerin baştan aşağıya yalan. Bütün kinini kusuyor adam'' diye konuşarak salonu terk etmişti.