Metin Göktepe mezarı başında anıldı

Metin Göktepe için düzenlenen anma törenine Göktepe’nin

Anmaya Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, ablası Meryem Göktepe, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,

Cumartesi Anneleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş , Makina Mühendisleri Odası Başkanı Battal Kılıç ile gazeteciler katıldı

‘METİN’İN KALEMİNİ YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ’

Anmada söz alan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Metin Göktepe’nin kaleminin yerde kalmayacağını vurguladı.

Polat, Metin Göktepe davasının herkes tarafından sahiplenen bir dava olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. Bu davanın aynı zamanda gözaltında dövülerek öldürülmüş bir gazetecinin sorumlularının yargılanıp ceza aldığı ilk davada da olduğunu belirten Polat, “Basın özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü bakımından da kazanılmış bir davadır” dedi. Tıpkı dün olduğu gibi bugün de gazetecilerin öldürülmek istendiğine dikkat çeken Polat, gazetecilerin maruz kaldığı tehdit ve baskıları dile getirdi. Polat, Metin’in ve katledilerek hayatını kaybeden meslektaşlarının kaleminin yerde kalmayacağı sözünü verdi.

‘BUGÜN GERÇEKLER ÖLDÜRÜLMEK İSTENİYOR’

Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, “Bizim için 23 yıldır burada olmak Metinle buluşmaktır. Ülkenin ve o günden bugüne gazeteciliğin geldiği nokta demokrasinin nerede olduğuna ışık tutmaktır” diyerek sözlerine başladı. Metin Göktepe’den bu yana özgür basın için değişen bir şey olmadığını kaydeden abla Göktepe, Şunları kaydetti:

“O günlerde gazeteciler öldürülüyor bugünlerde de gerçekler öldürülmek isteniyor. Gazetecilerin gazeteciliği öldürülüyor. Ya hapse atılıyorlar ya da para cezaları veriliyor. O günden bugüne değişen bir şey yok ama şu var; Metin Göktepe gazeteciliği anlayışı var. O gün de Metin Göktepe’ye sahip çıkan genç gazeteciler bugün 50’li yaşlarındalar. Israrlarını hala sürdürerek Metin’e sahip çıkıyorlar. Onların halkın haber alma hakkına sahip çıkma noktasındaki ısrarlarını ve dirençlerini kutluyorum.”

‘DEMOKRASİYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Metin Göktepe’nin katledildiği siyasal koşullarının ve karanlığının yeniden hortlatıldığı bir süreçten geçildiğine dikkat çekti. Bugün tek adama ve tek parti yönetimine dayanan siyasal rejimin; baskı, yasaklar, savaş, şiddet ve kutuplaşmanın üzerinden yeniden şekillenmeye çalıştığını belirten Gürkan, siyasi iktidarların baskı rejimi, otoriterliğine karşı mücadele azmi de ortaya çıktığını vurguladı. Gürkan, “Biz Metin Göktepe’yi, Hrant Dink’i, Uğur Mumcu’nun nezdinde iktidarların baskı rejimine otoriterliğine karşı mücadele ederken hayatını kaybedenleri anıyoruz. Baskılara karşı demokrasiyi, özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz” dedi.

‘HER GÜN BİR ÖLÜMÜ, KATLİAMI ANIYORUZ’

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de katliamların sayfalara sığmadığı bir tarih yaşandığını; bugün de gazetecilerin yargısız infaza tabi tutulduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. “Her gün bir ölümü, katliamı anıyoruz” diyen Tanrıkulu, şöyle konuştu:

“Bugün gazeteciliğin Türkiye’de hangi bedellerle yapıldığını görüyoruz. Onlarca yüzlerce basın şehidimiz var. Bugün de Metin Göktepe’yi anıyoruz. Katilleri yakalandı ve yargılandı ama faili meçhul onlarca gazeteci var. Gazeteciler bugün yargı eliyle yargısız infaz ediliyorlar. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bugünler elbette bitecek basının özgür olduğu günleri göreceğiz. Metinin anısı önünde saygı ile eğiliyorum.”

‘ONLARIN KORKULARI BİZİM UMUDUMUZ !’

DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren de, Metin’in yanına bugün iyi haberlerle gelmediklerini ifade ederek, hakikati anlatanlara ağır bir baskı altında olduğunu anımsattı. Mezarı başından Metin Göktepe’ye seslenen Eren, “Senin yanında olduğum şu an bile meslektaşlarımız ifade veriyor, yargılanıyorlar. Çok sayıda meslektaşımız hapishanede. Bu yıl daha çok umutluyuz Metin. Çünkü hakikati anlatanlardan, gazetecilerden, akademisyenlerden, avukatlardan , öğrencilerden, işçilerden, halktan korkuyorlar. Onların korkusu bizim umudumuzdur. Ve sana bir kez daha söz veriyoruz bedeli ne olursa olsun hakikatleri anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘METİNLER EKSİLMEDİ’

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise, Metin Göktepe’nin gözaltına alınıp öldürülmesinden bu yana aramızdan çok şey değişmediğini vurguladı. Durmuş, “23 yıl öncede gazeteciler öldürülüyordu. Bugün de gazeteciler öldürülüyor, tutsak ediliyor. 23 yılda gazeteciler açısından da bir şey değişmedi ısrarla gerçekleri halka ulaştırmak isteyen Metinler eksilmedi” dedi.

Anma Metin Göktepe’nin mezarı başına karanfillerin konulmasıyla sona erdi.