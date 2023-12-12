Metin KOLOĞLU Hastanede Yaşamını Yitirdi

Değirmenlik'te Ani ve Gayri Tabii Ölüm: Metin KOLOĞLU'nun İkametindeki Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetmesi Üzerine Lefkoşa Hastanesi'nde Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Değirmenlik'te, 11 Aralık 2023 tarihinde sabah saat 05:00 sularında, bölgenin huzurlu sakinlerinden Metin KOLOĞLU (E-47), kendi ikametinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Kolaylıkla tanınan ve sevilen bir kişilik olan KOLOĞLU'nun ani ölümü, yakın çevresinde şok etkisi yarattı.

İkametinde meydana gelen sağlık sorunu nedeniyle hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan KOLOĞLU, acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede gerçekleştirilen tüm çabalara rağmen yaşamını yitiren KOLOĞLU'nun ani ölümü, ailesini, dostlarını ve toplumunu derinden üzdü.