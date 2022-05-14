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Metin Turunç, nakavtla Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni kazandı

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‘Demir Yumruk’ lakaplı milli boksör Metin Turunç, rakibini nakavt ile yenerek UBO Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni elde etti.
Metin Turunç, nakavtla Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni kazandı

‘Demir Yumruk’ lakaplı milli boksör Metin Turunç, rakibini nakavt ile yenerek UBO Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni elde etti.

Kıbrıslı Türk sporcu, ‘Demir Yumruk’ lakaplı milli boksör Metin Turunç İstanbul’da önemli bir başarı elde etti.

UBO Avrupa Şampiyonası’nda rakibini nakavtla yenerek Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni elde eden Turunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destekleyen herkese ve hocası Dindar Gölçek’e teşekür etti.

Kıbrıslı Türk sporcu, ‘Demir Yumruk’ lakaplı milli boksör Metin Turunç İstanbul’da önemli bir başarı elde etti.

UBO Avrupa Şampiyonası’nda rakibini nakavtla yenerek Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni elde eden Turunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destekleyen herkese ve hocası Dindar Gölçek’e teşekür etti.

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