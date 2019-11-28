Metiner'den Babacan'a: Adam değilsiniz, Reis'in sayesinde hak etmediğiniz makamlara geldiniz

Üç isme "Adam değilsiniz" diye seslenen Metiner, bunların 'Reis' sayesinde hak etmediği makamlara geldiğini ileri sürdü.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, kişisel Twitter hesabında yayınladığı 'Adam değilsiniz' başlıklı yazısında parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu,eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki gösterdi.

"Hak etmedikleri makamlara getirilen o anlı-şanlı isimlerin (Gül, Davutoğlu, Babacan vs.) ihanet ettiği dönemde biz Reis'in arkasında durmaya devam ettik" diyen Metiner, şöyle yazdı:

"Hiç kimsenin o kerameti kendiden menkul anlı-şanlı isimlere laf çakmaya cesaret edemediği dönemde biz hiçbir gelecek beklentisi içine girmeden lafımızı esirgemedik. 'İhanet'in adını koyduk ve 'ihanetçilerin' üstüne yürüdük. Çoklarının göz kırptığı ve el altından görüşüp mesaj yolladığı o isimlere karşı en başından itibaren kılıcımızın ucunu gösterdik"

Metiner yazısının devamında şu ifadeyi de kullandı:

"Türlü dedikodulara ve iftiralarla itibar suikastlarına ve algı operasyonlarına maruz kaldık. Bizi kendi Reis'imizden, Reis'imizi de bizden kopartmaya dönük sureti haktan görünen hamleler hamdolsun tutmadı. Öfkemizi tetikleyen hamleler yaptılar. Ama biz nefsimize uyup ihanetçilerden olmadık. Reis'imizin arkasında dimdik durmaya devam ettik. Bu net tavrımızı ve değişmeyen çizgimizi gören o alçaklar bu kez başladılar şöyle demeye; 'Reis'in gözüne girip bir koltuk kapmaya çaışıyor. Tek amacı bu.' Herkesi kendileri gibi gören o alçaklara söylenecek çok söz var. Ama en kestirmeden söyleyeyim, adam değilsiniz. Siz o makamların adamı değildiniz. Reis'in sayesinde hak etmediğiniz makamlara getirildiniz. Kendinizi marka sayacak kadar kibir abidesi olarak tepemizde tutulsunuz. Reis'in hatırına size sevgide ve saygıda kusur etmedik."

​Metiner'in yazısının, köşe yazarlığı yaptığı Star'da yayımlanmaması dikkati çekti. Metiner, yazısını paylaştığı tweet'te şunu da söyledi:

"Bundan sonra yazılarımı güncel gelişmelere bağlı olarak Twitter üzerinden paylaşacağım."