  • BIST 96.579
  • Altın 272,775
  • Dolar 5,5553
  • Euro 6,1672
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt

»
Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner'in "Erdoğan liderliğinde yeni bir AK Parti kurulmalı, eski AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine AKP TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı yanıt verdi.
Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt

Bostancı, "AK Parti, 600 milletvekili olan parlamentoda 295 milletvekili çıkarmış bir siyasi partidir. Dolayısıyla halkımız AK Partinin ömrüne ilişkin kararını halkımız çok açık bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.

Eski AKP milletvekillerinden Mehmet Metiner, AKP'nin artık ömrünü tamamladığını belirtirken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerekiyor. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından FOX Ana Haber'e konuşan AKP TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, "Mehmet Metiner bizim arkadaşımızdır, AK Partilidir. İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner'in değerlendirmelerini iyi niyetli sözler olarak niteleyen Bostancı, AKP ömrünü doldurdu sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yalnız partilerin ömürlerine ilişkin kararı halk verir. AK Parti, 600 milletvekili olan parlamentoda 295 milletvekili çıkarmış bir siyasi partidir. Dolayısıyla halkımız AK Partinin ömrüne ilişkin kararını halkımız çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. AK Parti aynı şekilde kendi kusurlarını azaltmak, meziyetlerini çoğaltmak istikametinde Türkiye'nin bütün akıllarından faydalanma yolunda çabayla siyasal hayatına devam etmektedir. Mehmet Metiner bizim arkadaşımızdır, AK Partilidir. İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu’nu ziyaret eden Maçoğlu: 25 yıldır buralara gelemiyorduk15 Ağustos 2019 Perşembe 20:00
  • İzmir Barosu’ndan, adlı yıl açılış töreni için Beştepe'ye davet eden Yargıtay’a yanıt: Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin15 Ağustos 2019 Perşembe 19:14
  • Maçoğlu ziyaretinde İmamoğlu: Başkanım bizden 3 ay önde, biz daha 45 gündür görevdeyiz15 Ağustos 2019 Perşembe 19:03
  • Murat Yetkin: Muhafazakâr camiada “Ecevit iyi ama çevresi kötü” sendromu Erdoğan’da tekrar ediyor15 Ağustos 2019 Perşembe 19:02
  • İçinde 1.5 milyon lira olan çantayı sahibine teslim etti; teşekkür amacıyla teklif edilen parayı reddetti15 Ağustos 2019 Perşembe 18:46
  • İçinde 1.5 milyon lira olan çantayı sahibine teslim etti; teşekkür amacıyla teklif edilen parayı reddetti15 Ağustos 2019 Perşembe 16:36
  • Çavuşoğlu: Trump'ın 20 mil sözü var, YPG'nin çıkarılması gerekiyor15 Ağustos 2019 Perşembe 14:12
  • Pentagon: Türkiye ile anlaşma aşamalı olarak hayata geçecek15 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
  • Halkın yıllarca türbe sanıp ziyaret ettiği mezar boksör bir gladyatöre ait çıktı15 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  • Sahaya atlayan YouTuber saniyede 20 takipçi kaybediyor15 Ağustos 2019 Perşembe 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti