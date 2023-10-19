Metrekareye 19 kg... En çok yağış o bölgeye düştü...

Dairenin dün 08:00 ile bugün 08:00 arası kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekare başına
Sipahi’ye 19, Çamlıbel’e 17, Beyarmudu’na 15, Gaziveren'e 14, Kalkanlı'ya 12, Kozanköy ve Selvilitepe'ye 11, Tatlısu ve Alsancak'a 10 kilogram yağış düştü.
Dairenin dün 08:00 ile bugün 08:00 arası kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekare başına
Sipahi’ye 19, Çamlıbel’e 17, Beyarmudu’na 15, Gaziveren'e 14, Kalkanlı'ya 12, Kozanköy ve Selvilitepe'ye 11, Tatlısu ve Alsancak'a 10 kilogram yağış düştü.
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