  • BIST 7648.93
  • Altın 1816.425
  • Dolar 28.3721
  • Euro 30.2261
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABM: İsrail 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor

Metrekareye 25 kg... İşte en çok yağış alan bölgeler...

» »
Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış metrekareye 25 kilogramla Tatlısu bölgesine düştü.
Metrekareye 25 kg... İşte en çok yağış alan bölgeler...

Daire tarafından, dün 08:00 ile bugün 08:00 arası kaydedilen yağışlara göre, metrekareye;

Tatlısu 25, Ziyamet, 15, Esentepe, 14, Kantara, 7, Sipahi 2; Mehmetcik, Dipkarpaz ve Gemikonağı da 1 kilogram yağış aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çiftçi ve hayvancıya faiz destekli kredi verilecek03 Kasım 2023 Cuma 08:49
  • KKTC Güncel Kur Tabloları03 Kasım 2023 Cuma 08:39
  • Meteoroloji uyardı... "Tozlu hava geliyor"02 Kasım 2023 Perşembe 19:23
  • GÜDENMER düzenlediği sempozyumda “KKTC ve Sürdürülebilir Denizel Ekonomi” ele alınacak02 Kasım 2023 Perşembe 16:37
  • Çarptığı yayanın hayati tehlikesi sürüyor...02 Kasım 2023 Perşembe 16:27
  • Uyuşturucuyu Nijeryalı birinden 2 bin 900 Euro karşılığında almış...02 Kasım 2023 Perşembe 16:27
  • Çalıştığı iş yerinden 5 paket parke çaldı!02 Kasım 2023 Perşembe 16:26
  • Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde kaza02 Kasım 2023 Perşembe 16:12
  • Dörtyol kavşağında feci kaza: 3 Kişi yaralandı02 Kasım 2023 Perşembe 15:40
  • Zehirleniyoruz... 4 ithal üründe limit üstü, 1 yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi!02 Kasım 2023 Perşembe 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti