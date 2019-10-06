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Metrobüs metrobüse çarptı: On üç yaralı

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Metrobüs metrobüse çarptı: On üç yaralı
Metrobüs metrobüse çarptı: On üç yaralı

İstanbul’da Avcılar yönüne giden bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu on üç kişi yaralandı.

Kaza bugün sabah 09.50 sıralarında Haliç köprüsü üzerinde meydana geldi. Kazanın metrobüs Halıcıoğlu durağına yanaşırken yaşandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre on üç kişi yaralandı.

Kaza sonrasında polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edilirken, kaza yapan metrobüsler çekiçiyle kaldırıldı. Seferler normale döndü.


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