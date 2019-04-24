Metrobüste cinsel saldırı: “Üzerime boşalan bu şerefsiz! Sen kendini ne sanıyorsun?

İstanbul’da Avcılar seferini yapan bir metrobüste bir kadın, Fatih Özdemir isimli erkeğin cinsel saldırısına uğradı.

Dün öğleden sonra meydana gelen olayda saldırgan Özdemir, kadının cinsel saldırının ardından çevredekiler tarafından metrobüsten indirildi.

Metrobüsten indirildikten sonra saldırganı videoya alan kadının, “Biz değil, siz utanacaksınız” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

“Üzerime boşalan bu şerefsiz! Sen kendini ne sanıyorsun? Bir saattir seni tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki metrobüs kalabalık diyedir. Dönüyorum, fermuarını açmışsın, üzerime boşalmışsın şerefsiz!” sözleriyle yaşadığı saldırının ardından tepki gösteren kadın, daha sonra ise “Ben susmayacağım, sen utanacaksın” diyor.

Saldırgan Fatih Özdemir gözaltına alındı.