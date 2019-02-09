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Metrobüsteki astronotun sırrı çözüldü

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Metrobüsteki astronotun sırrı çözüldü
Metrobüsteki astronotun sırrı çözüldü

Yeşilayın, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında Şehir Hatlarının desteğiyle gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, Kadıköy-Eminönü İskelesi önünde stant kuruldu. Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlarla ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı.

 

Üzerinde "Sigara havanızı bozmasın" ve "Sigarayı bırakın hayatınız değişsin" yazılı broşür taşıyan, astronot kıyafeti giyen kişi de vapurda ve iskele önünde insanlar arasında dolaşarak, pasif içiciliğe ve sigaranın zararlarına dikkat çekti.

 

 

astronot kıyafeti ile metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş

 

​Dağıtılan broşürlerde sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra nabız ve hızlı soluk alıp vermenin normale döndüğü, 8 saat sonra kandaki oksijen düzeyinin normalleştiği, 48 saat sonra azalan koku ve tat duyusunun düzeldiği, 72 saat sonra enerji düzeyinin arttığı, 2-12 hafta sonra vücuttaki dolaşımın düzeldiği, 1 yıl sonra kalp hastalıkları riskinin yüzde 50 azaldığı, 5 yıl sonra kalp krizi ve solunum yollarıyla ilgili kanserlere yakalanma riskinin yüzde 50'ye düştüğü, 10-15 yıl sonra ise kalp krizi geçirme olasılığının sigara içmeyenlerle aynı seviyeye indiği ve akciğer kanserine yakalanma riskinin içenlere göre yarı yarıya azaldığı bilgileri yer alıyor.

 

 

​Broşürleri okuyan vatandaşlar, Yeşilayın bu etkinliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yeşilay tarafından, Eminönü-Kadıköy ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarındaki şehir hatları vapurlarında ve iskelelerde de farkındalık çalışmaları yapılıyor.

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