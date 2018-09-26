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Metroda bacaklarını açarak oturan erkeklerin üzerine çamaşır suyu döktü

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Rusya'da erkeklerin bacaklarını metroda haddinden fazla açarak oturmasına karşı çıkan bir kadın, tepkisini çamaşır suyu ile gösterdi. Anna Dovgalyuk isimli aktivist, rahatsız edici biçimde oturan erkeklerin üzerine çamaşır suyu ile su karışımı döktü.
Metroda bacaklarını açarak oturan erkeklerin üzerine çamaşır suyu döktü

Daha önce St. Petersburg metrosunda erkeklerin kadınların etek altı görüntülerini çekmesini iç çamaşırı ile metro hattında durarak protesto eden hukuk öğrencisi Anna Dovgalyuk, bu kez de toplu taşıma araçlarında bacaklarını açarak oturan erkekleri protesto etti.

 

Dovgalyuk, metroda rahatsız edici biçimde oturan erkeklerin üzerine çamaşır suyu ile su karışımı döktü.

Dolgavyuk, eylemi sırasında karışımı özellikle erkeklerin genital bölgelerine dökmeye özen gösterdi.

Karışımını 30 litre su ve 6 litre çamaşır suyu ile elde ettiğini belirten Dovgalyuk, eyleminin videosunu daha önce olduğu gibi YouTube'da paylaştı.

'ERKEKLER, DAVRANIŞLARINI BEDENLERİNİN HANGİ BÖLÜMÜNÜN KONTROL ETTİĞİNİ ANLAYACAK'

Erkeklerin pantolonları üzerinde kalıcı etki bırakacak bu eylemi ile ilgili açıklama yapan aktivist "Böylece herkes bu tür erkeklerin davranışlarını bedenlerinin hangi bölümünün kontrol ettiğini hemen anlayabilecek" ifadesini kullandı.

İnternette 600 bin kez izlenen, 1400 beğeni, 29 bin de aksi yanıt alan video ile ilgili eleştiriler oldu. Kullanıcılardan bazıları, çamaşır suyu yakabileceği ve insanların kıyafetleri üzerinde kalıcı zarar verdiği için eylemin cezai suç olduğunu belirtti.

 

Dovgalyuk ise eylemini Moskova ve Kazan'a taşımaya hazırlandığını söyledi.

Daha önce toplu taşıma araçlarında bacaklarını açarak oturan erkeklere karşı ABD'de de büyük çapta bir eylem yapılmıştı.

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