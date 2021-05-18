Metron'un Araştırmasına Göre Halkın %82'si Kapıların Açılmasını İstiyor

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında karşılıklı geçişler için kullanılan ve Koronavirüs salgınının arttığı dönemde kapatılan sınır kapılarının yeniden açılması için kamuoyunda büyük bir istek olduğu belirlendi.

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında karşılıklı geçişler için kullanılan ve Koronavirüs salgınının arttığı dönemde kapatılan sınır kapılarının yeniden açılması için kamuoyunda büyük bir istek olduğu belirlendi.

Metron Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete katılan yurttaşların yüzde 82’si kapıların yeniden açılması talebini dile getirdi. Kapıların kapalı tutulmasını isteyenlerin oranı yüzde 13’te kaldı.

Metron’un dün tamamlanan 650 kişilik anketine katılanların yüzde 5’lik bir bölümü ise konu hakkında fikri olmadığını ifade etti.