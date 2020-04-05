Metropol'den açıklama! Metropol Satılıktır!

Değerli halkımıza sevgi ve saygılarımızla duyurulur.

İçinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte şirketimizin sürdürebilirliliğini sağlamak amacıyla bazı önlemler alınmıştır.

Amacımız;

1-Şirketimizin devamlılığını sağlayarak çalışanlarımızın işsiz kalmalarını önlemek.

2- Halkımızın 30 yıldır severek ve güvenle alışveriş yaptığı marketlerinin BATMAMASINI sağlamak.

3-Devletimizin üzerine 206 çalışanın yükünüde atmamak.

Bu zorlu süreçte birçok önlem alınmıştır.

Bunlardan sadece çalışan tarafıyla ilgili olan konular şöyledir.

•Hiçbir çalışan durdurulmamıştır.

•Maaşları brüt 10.000,00-15.000,00 TL arası olan çalışanlarımızın maaşları brüt 9000.00-8.500 TL aralığına çekilmiştir.

•Brüt 8.500,00 TL altı olan maaşlardan %15 kesinti yapılmıştır.

•Asgari üçret brüt 3.820,00 TL altına maaş ödenmemiştir.

*Çalışanın maaşı ne ise tüm hakları tam olarak yapılmaktadır.

Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi yatırımları GERÇEK rakamlar üzerinden yapılmaktadır.

*Resmi bayramlarda çalışanlar çalışmaları halinde çift üçret almaktadırlar. İzinli olmaları halinde kesinti yapılmamaktadır.

Ödenekli resmi bayramlarımız,

Yılbaşı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

İşçi Bayramı

Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

Barış ve Özgürlük Bayramı

Kurban bayramı

Direniş Bayramı

Zafer Bayramı

Türkiye Cumhuriyet Bayramı

Mevlid Kandili

KKTC’nin Kuruluşu

***Gelirlerimiz azalmıştır;

**METROPOL Catering yemek işletmemiz kapatılmış, Marketteki Ev yemekleri bölümümüz kapatılmıştır.

** METROPOL Fırın’ın bazı bölümlerinde üretim yapılamamaktadır. Baklava, Pasta, şerbetli ürünlerin üretimi durdurulmuştur. Markette bu bölümler kapatılmıştır. Tezgahta anında sıcak pişirilen ürünler bölümü kapatılmıştır.

**PizzyBurger Restoran’larımız kapatılmıştır.

**Market satışlarımızda nispeten karlılığı daha iyi olan ürün katagorilerinin satışları durmuştur.

Çoğunlukla karlılığı daha düşük olan elzem ürünler daha fazla talep görmektedir.

*Buraya sığdıramayacağımız kadar çeşitli kalemlerdede gelirlerimiz düşmüştür.

***Giderlerimiz artmıştır;

**Seve seve yapmakta olduğumuz ,Halk sağlığını koruma kapsamındaki hijyen uygulamalarımız yüksek maliyetlere ulaşmıştır.

**Halkımızın alım gücünü korumak adına Tedarikci tarafında yükseltilmiş fiyatlar raflarda yükseltilmemiştir..Satılan ürünleri yerine koyma gücümüz çok azalmıştır.

**Döviz ile alınmakta olan hizmetler TL karşılığı olarak yükselmiştir.

**Buraya sığdıramayacağımız kadar masraf kalemlerimiz artmıştır.

Bizleri eleştiren herkese Açık Davet!

Biz Resmi ve gerçek ödenen çalışan bordromuzu yayınladık.

Eleştirenler kendi bordrolarını yayınlasınlar!

Bu zorlu süreci sağlıklı geçebilmek adına bizler ancak bu kadar yapabiliyoruz.

Bizleri eleştiren herkese;

AÇIK TEKLİF

Çalışanları,Halkımızı ve Devletimizin Haklarını METROPOL’dan daha iyi koruyabilecek olanlara yüksek sesle sesleniyoruz ,gelin, alın,siz daha iyisini yapın!

METROPOL

SATILIKTIR!

Bankalara olan krediler toplamı ₺22.495.666,83

Tedarikçilere ödenecek borçlar ₺15.636.020,71

Toplam borç tutarı ₺38.131.687,54