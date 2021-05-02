  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

MetroPOLL: AKP’nin oyları yüzde 15,5 eridi

»
MetroPOLL Araştırma, ‘Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021’ kapsamında ‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı.
MetroPOLL: AKP’nin oyları yüzde 15,5 eridi

MetroPOLL Araştırma, ‘Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021’ kapsamında ‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan AKP’nin oy oranı yüzde 27, CHP’nin yüzde 18, İYİ Parti’nin yüzde 11, HDP’nin yüzde 8, MHP’nin yüzde 9, Saadet Partisi’nin ve DEVA Partisi’nin yüzde 2, Gelecek Partisi’nin ise yüzde 1.

AKP oyları yüzde 15,5 eridi

24 Haziran 2018 milletvekili seçimleri resmi sonuçlarına kıyasla AKP oyları yüzde 15,5 oranında erimiş durumda.

2018 yılında barajı geçebilen HDP ve MHP ise yüzde 8 ve yüzde 9 ile baraj altında.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Ağaçfidan: Güney Afrika ve Brezilya varyantlarını da şüpheli pozitif olarak saptamaya başladık02 Mayıs 2021 Pazar 16:19
  • İstanbul'da IŞİD eski lideri Bağdadi ile bağlantılı bir şüpheli yakalandı02 Mayıs 2021 Pazar 16:17
  • Bazı ülkelerden Türkiye'ye uçakla gelecek yolculardan 15 Mayıs'tan itibaren PCR testi istenmeyecek02 Mayıs 2021 Pazar 15:22
  • Nijerya Türkiye’den gelen yolculara giriş yasağı getirdi02 Mayıs 2021 Pazar 13:04
  • Datça'da denize giren bir kişiye koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.02 Mayıs 2021 Pazar 12:01
  • Anket: ‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti02 Mayıs 2021 Pazar 10:16
  • T.C Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:00
  • Türkiye'de Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:00
  • Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi başlıyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:40
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti