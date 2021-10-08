  • BIST 1.399,760
  • Altın 505,21
  • Dolar 8,8950
  • Euro 10,2850
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Metropoll anketi: AKP seçmeninin yüzde 75'i, oy almak için dinin siyasette kullanılmasını onaylamıyor

»
Ankete göre, halkın yüzde 85'i, dini konuların oy almak için siyasette kullanılmasını onaylamıyor
Metropoll anketi: AKP seçmeninin yüzde 75'i, oy almak için dinin siyasette kullanılmasını onaylamıyor

Metropoll'ün anketine göre, halkın yüzde 85'i, siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylamıyor. Bu oran, AKP seçmeninde ise yüzde 75 olarak ölçüldü.  

Metropoll Araştırma'nın Eylül ayında yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde, "dinin siyasette kullanılması" konusu da ele alındı. 

Ankete katılanlara, "Siyasette dini konuların v duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız" diye soruldu. 

Seçmenin yüzde 13,1'i onayladığını söylerken, yüzde 85,1'i ise onaylamadığını söyledi. Fikrim olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 1,8 oldu. 

Yanıtlar, seçmenlerin oy verdikleri parti bazında incelendiğinde ise AKP seçmeninin yüzde 75'lik, MHP seçmeninin yüzde 82'lik kesimi, dini konuların oy almak için kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi. 

Bu oran CHP'de yüzde 93'ü geçerken, İyi Parti ve HDP'de yüzde 89 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Paris İklim Anlaşması'nı kabul etti07 Ekim 2021 Perşembe 13:38
  • Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TBMM'de kabul edildi07 Ekim 2021 Perşembe 12:43
  • Erdoğan: Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok, fakat bu sorunların nasıl çözüleceğini en iyi biz biliyoruz07 Ekim 2021 Perşembe 12:39
  • AB zirvesinde Türkiye için "süper güç" yorumu07 Ekim 2021 Perşembe 11:57
  • Türkiye’de gramaj hilesine emsal ceza! 10 gram ketçaba 114 bin TL ceza07 Ekim 2021 Perşembe 10:43
  • Pandora Papers: Türkiye'yi talan eden Cengiz vergi cennetinde07 Ekim 2021 Perşembe 09:59
  • KONDA anketi: İyi Parti'nin oy oranı yüzde 19'u geçti; Cumhur İttifakı’nda gerileme sürüyor06 Ekim 2021 Çarşamba 21:23
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor06 Ekim 2021 Çarşamba 16:53
  • Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: 6 muhalefet partisinin belirlediği yol haritasında neler var?06 Ekim 2021 Çarşamba 16:44
  • Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı: Bizler kebap satan, pide satan insanlarız, bizden terörist olmaz06 Ekim 2021 Çarşamba 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti