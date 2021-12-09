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Metropoll anketi: AKP'nin oylarında erime, İyi Parti'nin oylarında yükselme var

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Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı anketinin kasım ayı sonuçlarını yayınladı. Ankette, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. 
Metropoll anketi: AKP'nin oylarında erime, İyi Parti'nin oylarında yükselme var

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, "bu pazar milletvekili seçimi olsa" kararsızlar dağıtıldıktan sonra, AKP'nin oy oranı yüzde 34,3, CHP'nin oy oranı ise yüzde 22,6 oluyor. Anket sonuçları, 2018 seçimleri ile kıyaslandığında, AKP'nin oylarında düşüş olduğu görülürken, CHP'nin oyunun sabit kaldığı görüldü. 

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı anketinin kasım ayı sonuçlarını yayınladı. Ankette, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. 

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP, yüzde 34,3; CHP, yüzde 22,6, İyi Parti yüzde 14,9, HDP yüzde 12,8, MHP yüzde 6,6 oranında oy aldı.   

2018'deki seçimlerle kıyaslandığında İyi Parti'nin oylarında yaklaşık 5 puanlık bir artış olduğu görüldü. 

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