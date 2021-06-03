MetroPOLL anketi: Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü, Millet İttifakı yükselişte

MetroPOLL Araştırma'nın son anketine göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranında geçen aya göre düşüş yaşanırken, Millet İttifakı'nın oy oranındaki yükseliş dikkati çekti.

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2021' araştırmasında, katılımcılara "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?" sorusunu yöneltti.

Ankete göre "Millet İttifakı'na daha yakınım" diyenlerin oranı yüzde 43,2 oldu. "İki ittifaka da yakın değilim ama Millet'i tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 4,8 oldu ve böylece Millet İttifakı'nı tercih edenlerin toplam oranı yüzde 48'e ulaştı.

Ankette katılımcıların "Cumhur İttifakı'na daha yakınım" diyenlerin oranı yüzde 37,8 olurken, "İki ittifaka da yakın değilim ama Cumhur'u tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 2,3 olarak belirtildi. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 40,1 oldu.

"Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 11,9 olarak belirtildi.

MİLLET İTTİFAKI YÜKSELİŞTE

Ankete göre, Millet İttifakı'nın oranı geçen aya göre yükseldi. Nisan araştırmasında yüzde 38,6 olan oy oranı, mayıs araştırmasında 43,2'ye yükseldi.

MetroPOLL anketinde, Cumhur İttifakı'nın oy oranında ise yaşanan düşüş dikkati çekti. Nisan ayı anketinde yüzde 39,4 olan ittifakın oranı, mayıs ayı anketinde yüzde 37,8'e geriledi

Araştırma sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, "Son bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor" yorumunu yaptı.