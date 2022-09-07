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MetroPOLL anketi: Kararsız, cevapsız ve protesto oyların yaklaşık yarısı 2018'de AKP ve MHP'ye oy verenler

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MetroPOLL Araştırma'nın son anketine göre, 'Kararsızım', 'Cevap vermek istemiyorum' ve 'Oy kullanmayacağım' diyen katılımcıların yüzde 36'sı 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimlerinde AKP'ye oy verdiğini belirtti. MHP'de bu oran yüzde 10,8 oldu.
MetroPOLL anketi: Kararsız, cevapsız ve protesto oyların yaklaşık yarısı 2018'de AKP ve MHP'ye oy verenler

MetroPOLL Araştırma, "Kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimlerinde oy verdiği partiler" anketinin sonuçlarını paylaştı.

Anketteki verilerin, Ocak 2022'den Ağustos 2022'ye kadar 8 aylık Türkiye'nin Nabzı araştırmasından derlendiği ifade edildi.

Araştırmada bugün seçim olsa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenlerin, ayrı ayrı ve birlikte olacak şekilde, daha önce 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimlerinde oy verdiği partiler incelendi.

KARARSIZLAR

Katılımcılar arasında "Kararsız" olduğunu belirtenlerin 24 Haziran 2018'de oy verdiği partiler şöyle oldu:

AKP: Yüzde 39,5

MHP: Yüzde 10

CHP: Yüzde 16,8

İYİ Parti: Yüzde 5,2

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

HDP: Yüzde 2,5

Diğer: Yüzde 1

Cevap Yok: Yüzde 6,4

Protesto oy: Yüzde 17,7

CEVAP YOK

"Cevap yok" diyen katılımcıların 24 Haziran 2018'de oy verdiği partiler ise şu şekilde oldu:

AKP: Yüzde 31,8

MHP: Yüzde 6,9

CHP: Yüzde 11,8

İYİ Parti: Yüzde 2,7

HDP: Yüzde 4,8

Diğer: Yüzde 0,5

Cevap Yok: Yüzde 13

Protesto oy: Yüzde 28,6

PROTESTO OY

Protesto oy kullanacağını söyleyenlerin 24 Haziran 2018'de oy verdiği partiler ise şöyle oldu:

AKP: Yüzde 34,1

MHP: Yüzde 13,3

CHP: Yüzde 11,6

İYİ Parti: Yüzde 3,8

HDP: Yüzde 3,9

Diğer: Yüzde 2,4

Cevap Yok: Yüzde 5,4

Protesto oy: Yüzde 24,7

AKP VE MHP'NİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak 'kararsız', 'cevapsız' ve 'protesto oy' kullanacağını söyleyenlerin 24 Haziran 2018'de oy verdiği partiler şu şekilde oldu:

AKP: Yüzde 36

MHP: Yüzde 10,8

CHP: Yüzde 13,9

İYİ Parti: Yüzde 4,2

Saadet Partisi: Yüzde 0,7

HDP: Yüzde 3,4

Diğer: Yüzde 1,4

Cevap Yok: Yüzde 7,2

Protesto oy: Yüzde 22,4

metropoll-anketi-kararsiz-cevapsiz-ve-protesto-oylarin-yaklasik-yarisi-2018-de-akp-ve-mhp-ye-oy-verenler-1061178-1.

 

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