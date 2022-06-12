Metropoll anketi: Seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan yüzde 40'ı göremiyor

'Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi desteklersiniz?' sorusuna verilen yanıtlara göre, Erdoğan'ın, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu karşısında yüzde 40'ın altında kaldığı görüldü.

Metropoll Araştırma Şirketi, yaptığı son ankete ilişkin verileri paylaştı. Şirket, "üç adaylı" ilk senaryoda Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da 'yarışa dahil etti.'

2018'de tek başına yüzde 52,6 oranında oy alan Erdoğan'ın ise sonuçlara göre, yeni bir cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartının çok uzağında kalacağı görüldü.

Şirketin, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş ve Selahattin Demirtaş olursa halkın yüzde 35’i Erdoğan’a, yüzde 42’si Yavaş’a ve yüzde 16’sı Demirtaş oy vereceğini belirtti.

Erdoğan’ın karşısında seçmenin yüzde 34’ü Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyledi.

Erdoğan’ın karşısında seçmenin yüzde 35’i Meral Akşener’e, yüzde 31’i Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini belirtti.

Bir diğer senaryoda ise ikinci tura katılımlar iki aday üzerinden ölçüldü; oranlar şöyle şekillendi:

Erdoğan yüzde 36,4 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 50,3.

Erdoğan yüzde 39,4 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 46,7.

Erdoğan yüzde 40,9 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 43,2.

Erdoğan yüzde 40,5 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,7.

'SONUCU KARARSIZLAR BELİRLEYECEK'

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, sonuçları paylaştıktan sonra kararsızların önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"İlk iki aday muhtemelen kazanabilir. Diğer iki adayın şansı çok düşük. Sonucu kararsız seçmenler belirleyecek."