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Metropoll anketi: Türkiye'nin yüzde 51'i Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını onaylamıyor

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Metropoll Araştırma şirketi tarafından ağustos ayında yapılan ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "görev onayı verenlerin" oranı 10.1 azalarak yüzde 38'e geriledi.
Metropoll anketi: Türkiye'nin yüzde 51'i Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını onaylamıyor

Metropoll Araştırma şirketi tarafından ağustos ayında yapılan ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "görev onayı verenlerin" oranı 10.1 azalarak yüzde 38'e geriledi.

Aynı şirketin temmuz ayında yaptığı benzer ankette bu oran 48.1 olarak kayıtlara geçmişti.

MetroPOLL Araştırma şirketi tarafından yapılan "Türkiye’nin Nabzı Ağustos" ayı anketini sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anket, 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlara göre Türkiye genelinde ve AK Parti tabanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "destek verenlerin oranının hızla düştüğü" dikkati çekiyor.

Ankette Erdoğan'a "görev onayı verenlerin" oranı yüzde 38'e gerilerken, Erdoğan’a "onay vermeyenlerin oranı" ise bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 47,5’dan yüzde 51,5’e yükseldi.

MHP tabanının yaklaşık yarısı artık Erdoğan'a destek vermiyor

Ankette en çok dikkat çeken sonuçlardan biriyse, AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP tabanının Erdoğan'a desteğini hızla geri çektiği sonucu oldu.

Buna göre son 1 ay içerisinde MHP'lilerin Erdoğan'a "görev onay desteği" yüzde 22.3 gibi büyük bir oranda düşüş göstererek 54.6'ya geriledi. Bu oran temmuz ayında yüzde 76.8 olarak ölçülmüştü.

AK Partili seçmenler arasında Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı da temmuz ayına göre yüzde 5 düşüş göstererek yüzde 81,3'ten 76,3'e geriledi.

Erdoğan'ı 'desteklemeyen' Saadet Partililerin oranı 2 kat arttı, yüzde 31'den 62'ye çıktı

"Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyorum" diyenlerin oranı CHP'li seçmenler arasında temmuza göre ağustos ayında yüzde 91,7'den yüzde 90,5 inerken, bu oran HDP'li seçmenlerde yüzde 63,8'den yüzde 88,3'e yükseldi.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevine olumsuz bakan İYİ Partili seçmenlerin oranı yüzde 77'den, 91,6'ya yükselirken, Saadet Partililerin oranı temmuzda yüzde 31,6 iken ağustosta yüzde 62,1'e yükseldi.metropoll.jpg

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