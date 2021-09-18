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MetroPoLL anketi yayımlandı: Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı

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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, dikkat çeken bir araştırma sonucunu paylaştı.
MetroPoLL anketi yayımlandı: Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, dikkat çeken bir araştırma sonucunu paylaştı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sencar, Metropoll’ün Ağustos 2021 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’nda, siyasilerin beğeni düzeyi sonucuna yer verdi.

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