METROPOLL anketinden Erdoğan'a kötü haber, 3'üne de geçiliyor...

METROPOLL anketinden Erdoğan'a kötü haber
Metropoll’un Nisan 2021 Türkiye’nin nabzı anket sonuçlarına göre, olası cumhurbaşkanlığı seçimi muhtemel senaryolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan rakipleri -eğer olursa- Ekrem İmamoğlu…
Metropoll’un Nisan 2021 Türkiye’nin nabzı anket sonuçlarına göre, olası cumhurbaşkanlığı seçimi muhtemel senaryolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan rakipleri -eğer olursa- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş karşısında ilk turda kaybedebilir.
Erdoğan eğer rakibi İmamoğlu olursa aldığı %38,8’e karşılık %49,7 alan İmamoğlu’nun altında kalıyor. Erdoğan’ın aldığı %37,5 oya karşılık Mansur Yavaş %49,4 oy elde ediyor.
Meral Akşener ile yarışması halinde Erdoğan %38,5 oy alırken protesto oyların artmasıyla rakibi Akşener %42,5 destek alıyor.
Kılıçdaroğlu’nun adaylığı halinde Erdoğan’ın oyları %42,5’e yükselirken, Kılıçdaroğlu’nun oy oranı %39,7 ile en zayıf aday olduğuna işaret ediyor.
Olası cumhurbaşkanlığı seçimi muhtemel senaryoları pic.twitter.com/KNc61cXiSP— Ozer Sencar (@ozersencar1) May 21, 2021
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