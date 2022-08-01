Metropoll anketine göre Erdoğan hiçbir olası muhalif aday karşısında ikinci turu kazanamıyor

MetroPoll Araştırma şirketi tarafından yapılan son ankete göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını ilan etmiş olduğu bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanamıyor.

İkinci tura kaldığı takdirde beş potansiyel adayın da gerisinde kalan Erdoğan'ın oyları ilk turda birinci olsa bile yüzde 40'ın altında görünüyor.

Prof. Dr. Özer Sencar'ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırma'nın temmuz ayı araştırması 11-16 Temmuz arasında 26 şehirde 2091 yurttaşla görüşülerek gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşısında ikinci turda kaybettiği görülüyor.

Özellikle Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ı 16 puan farkla geçmesi dikkat çekiyor. Erdoğan, diğer dört aday karşısında ise yüzde 42.7’yi aşamıyor.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve HDP'nin olası adayı karşısında da ilk turda; Erdoğan yüzde 38.8, Kılıçdaroğlu yüzde 22.3, Akşener yüzde 18, HDP adayı yüzde 10 alıyor. Kararsızların, seçimi protesto edenlerin veya “Cevabım yok” diyenler toplamı ise yüzde 10.8.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ortak bir isimde uzlaşılmazsa kendi partisinin adayı olarak katılacağını duyurduğu için ikinci senaryoda seçenekler arasına alındı.

Babacan aday olduğu takdirde yüzde 10.5 oy alıyor. Bu durumda Erdoğan’ın oyu yüzde 38.3’e inerken, Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 30.3’e çıkıyor.

İkinci turda Erdoğan karşısında beş ihtimalli senaryo

Erdoğan ve Mansur Yavaş yarışırsa Erdoğan yüzde 37.7, Yavaş yüzde 53.9 alıyor. Bu da 16 puanlık fark demek. Bu yarışta kararsızlar, protestocular ve “Cevabım yok” diyenlerin oranı yüzde 8.4'e iniyor.

Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa Erdoğan yüzde 42.3, İmamoğlu yüzde 48.6 alıyor. Bu sefer kararsızların ve diğerlerinin toplamı yüzde 9.1 oluyor.

Erdoğan ve Akşener yarışırsa Erdoğan yüzde 42.3, Akşener yüzde 46.4 alıyor. Kararsızların ve diğerlerinin toplamı ise yüzde 11.3'e çıkıyor.

En düşük fark Erdoğan-Kılıçdaroğlu yarışında ortaya çıkıyor. Erdoğan yüzde 42.7, Kılıçdaroğlu ise yüzde 45.4 alıyor. Kararsızların ve diğerlerinin toplamı en yüksek seviyesini görerek yüzde 11.9'a ulaşıyor.

Erdoğan gücü bırakır mı?

Anket katılımcılarına “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını beğenmezseniz ne yaparsınız?” şeklinde bir soru da yöneltildi. Yüzde 40’ı “Kim olursa olsun oy veririm” derken, yüzde 12.9’u sandığa gitmeyeceğini söylüyor. Yüzde 42 ise Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor ki zaten bu da Erdoğan'ın her ihtimalde aldığı en yüksek oy oranı ile aynı seviye.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceğiniz adayı seçerken hangisi sizin için önemidir” sorusuna da yüzde 36.7’si geçmiş başarıları, yüzde 28.6’sı liderlik özelliği, yüzde 16.7’si siyasi kimliği ve yüzde 7’si dini inanç ve mezhebi cevaplarını veriyor.

Katılımcılara ayrıca “Erdoğan seçimi kaybetse de gitmez” görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. Görüşülen kişilerin yüzde 58.8’i bu düşünceye katılmadığını belirtirken, yüzde 37.2’si ise katıldığını ifade etti.