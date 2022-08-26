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MetroPOLL Araştırma: Halkın yüzde 53'ü, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamıyor

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MetroPOLL Araştırma, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'görev onayı' konusunda yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.
MetroPOLL Araştırma: Halkın yüzde 53'ü, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamıyor

MetroPOLL Araştırma, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'görev onayı' konusunda yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

28 ilde yapılan araştırmada katılımcılara, "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. 

13-17 Ağustos tarihleri arasında, bin 717 kişi ile yapılan ankette, hata payı +/-2,32 olarak açıklandı.

Vatandaşların yüzde 41,4'ü, "Evet onaylıyorum" dedi.

Katılımcıların yüzde 53,4'ü ise, "Hayır, onaylamıyorum" yanıtını verdi.  

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