MetroPoll Araştırma’nın kurucusu Sencar: Erdoğan mümkün olan bütün boyutlarıyla tam bir seçim ekonomisi uygulayacak

MetroPoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte 'seçim ekonomisi' uygulayarak, partisinden 'ekonomik nedenlerden' dolayı kopan seçmeni geri döndürmeye çalışacağını belirtti.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Sencar, "AK Parti 2018’e göre bugün yaklaşık 11 puanlık asgari 10,5 puanlık seçmenini kaybetmiş durumda. Ve bu 11 puanlık kaybın 9 puanı hâlâ kararsızlarda duruyor. Yani AK Parti’yi, MHP’yi terk edenler, onlarda da 3 puanlık bir terk ediş var, bunlar bir başka yere gitmiyorlar. AK Parti’yi terk edenlerin, uzaklaşanların sadece 2 puanı diğer partilere dağılmış durumda. Bir kısmı DEVA’ya bir kısmı Gelecek Partisi’ne bir kısmı başka yere geçmiş" dedi.

Sencar şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet diyebileceğimiz CHP ve İyi Parti’ye buradan dikkate değer bir akış yok. Bu şöyle bir risk faktörü muhalefet açısından, Erdoğan eğer bir şekilde ekonomik nedenlerle terk etmiş bir seçmene ekonomik rahatlama getirirse bir kısmının döneceğinden hiç şüphem yok, Erdoğan bunu çok iyi biliyor.

Son 10 günde hükümet cenahından yapılan açıklamalarda maaşlarda ciddi artışlardan söz ediliyor. Erdoğan mümkün olan bütün boyutlarıyla tam bir seçim ekonomisi uygulayacak. Boyutlarını kimsenin hesap edebileceği bir şey değil. Seçim ekonomisi uygulayacak, insanların bir miktar geri gelmesini sağlayacak. Bu mümkün. Bu insanlar demokrasi, hukuk devleti adına, özgürlükler, adalet adına AK Parti’yi terk etmediler, ekonomiyi iyi yönetemediği için terk ettiler."