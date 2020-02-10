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Metropoll Araştırma'nın son anketi: Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?

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Metropoll Araştırma'nın son anketi: Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?
Metropoll Araştırma'nın son anketi: Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?

 

AKP yüzde 40, CHP yüzde 25,5, HDP yüzde 12,1, MHP yüzde 10,1

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin ‘Türkiye’nin Nabzı Ocak 2020’ başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre AKP oyları gerilerken CHP oylarının arttığı görülüyor.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin ‘Türkiye’nin Nabzı Ocak 2020’ başlıklı araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Ankete katılanlara “Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Buna göre kararsızlar dağıtıldığında araştırmaya katılanların yüzde 40'ı AKP'ye, yüzde 25,5'i CHP'ye, yüzde 12,1 HDP'ye, yüzde 10,1'i MHP'ye, yüzde 8,3'ü İYİ Parti'ye, yüzde 1,2'si SP'ye, yüzde 1,2'si Gelecek Partisi'ne, yüzde 0,8'i Ali Babacan'ın partisine ve yüzde 0,8'i de diğer partilere oy vereceğini belirtti.

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