MetroPOLL araştırması: Mansur Yavaş ilk turda Erdoğan'a karşı açık ara kazanıyor

"Yavaş, hem Cumhur'dan hem HDP'li seçmenlerden oy topluyor"

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin nisan ayı anketinin sonuçlarını aktardı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı adayı olması halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ilk turda açık ara kazanıyor. Yavaş yüzde 44, Erdoğan yüzde 34.3, Demirtaş yüzde 13.3 oy alıyor.

Saymaz yazısında, "Araştırmada, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Yüzde 25.2'si AK Parti'ye, yüzde 17.6'sı CHP'ye, yüzde 14.6'sı İyi Parti'ye, yüzde 9.7'si HDP'ye ve yüzde 5.7'si MHP'ye oy vereceğini söyledi. DEVA yüzde 1.5, Saadet ve Yeniden Refah partileri yüzde 1.1'er, Gelecek ve Zafer de yüzde 0.5'er oy alıyor. Kararsızlar, protestocular ve "Cevap yok" diyenler dağıtılınca tablo şöyle şekillendi: AK Parti yüzde 32.1'e, CHP yüzde 22.4'e, İyi Parti yüzde 18.6'ya, HDP yüzde 12.3'e, MHP yüzde 7.3'e, DEVA ise yüzde 2'ye çıktı. Diğerleri yüzde 1.5'in altında." ifadesini kullandı. ,

Saymaz, "Bu veri 'Ömer'in Yolu'ndan dönen ve merkez sağa yönelen İyi Parti'nin yüzde 20'lere tırmandığını ortaya koyuyor. Nitekim katılımcıların yüzde 38.3'ü İyi Parti'yi son zamanlarda geçmişe göre daha başarılı buluyor." değerlendirmesini yaptı.

Yavaş, açık ara birinci

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu ise üç adaylı şekilde soruldu. Yani, Millet İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HDP'li Selahattin Demirtaş ile yarışması halinde tablonun ne olacağı araştırıldı.

Millet'in adayı, Yavaş olursa... Yavaş yüzde 44, Erdoğan yüzde 34.3, Demirtaş yüzde 13.3 alıyor.

Aday, İmamoğlu olursa... Erdoğan yüzde 37.5, İmamoğlu yüzde 36.2, Demirtaş yüzde 13.8 alıyor.

Yavaş, hem Cumhur'dan hem HDP'li seçmenlerden oy topluyor. "Yavaş, HDP'lilerin oyunu alamaz" varsayımı bütünüyle gerçekdışı.

Aday, Akşener olursa... Erdoğan yüzde 38.6, Akşener yüzde 34.2, Demirtaş yüzde 16.3 alıyor. Ve aday, Kılıçdaroğlu olursa... Erdoğan yüzde 40.1, Kılıçdaroğlu yüzde 30.2, Demirtaş ise yüzde 15.2 alıyor.

HDP'nin oyu iki kat artıyor

Araştırmaya göre Erdoğan'ın oyu yüzde 34.3-yüzde 40.1 aralığında değişiyor. Oysaki dört yıl önce cumhurbaşkanlığını yüzde 52 ile kazanmıştı. Millet'in adayının oy oranı yüzde 44 ile yüzde 30.2 arasında seyrediyor. Önceki seçimde Muharrem İnce ile Akşener'in toplam oyu yüzde 38'i bulmuştu. Muhalefetin daha güçlü olduğu aşikar. Asıl vurucu olan, HDP'nin artan oyu. HDP'nin adayı en az yüzde 13.3 oy alıyor. Oran yüzde 16.3'e çıkıyor.

Demirtaş, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 9.7, 2018'de 8.4 almıştı. Görünen o ki HDP, kapatma davasına ve baskılara rağmen oyunu iki katı arttırdı. HDP seçmenini karşısına alan ittifakın seçimi kazanması imkansız. HDP'siz seçim senaryosu yapılamaz.

İkinci tura kalırsa

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan, dört adaydan da daha az oy alıyor. Erdoğan ile Yavaş yarışırsa... Yavaş yüzde 53.9 alırken, Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 9. Yavaş HDP'lilerin yüzde 73.2'sinin, MHP'lilerin yüzde 23.1'inin oyunu alıyor. Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa... İmamoğlu yüzde 49.7, Erdoğan yüzde 40 alıyor. Kararsızlar ve protestocular yüzde 9.8. İmamoğlu HDP'lilerin yüzde 82.6'sının, MHP'lilerin yüzde 8.3'ünün oyunu alabiliyor.

Erdoğan ile Akşener yarışırsa...Akşener yüzde 43.8, Erdoğan yüzde 41.9 alıyor.Kararsızlar ve protestocular yüzde 13.7.Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa... Kılıçdaroğlu yüzde 43.3, Erdoğan yüzde 42.5 alıyor. Kararsızlar ve protestocular ise yüzde 13.5.

Erdoğan hâlâ güçlü

"Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Erdoğan aday olsa seçimi kazanır mı?" diye soruldu. Yüzde 46.3'ü kazanacağını, yüzde 48.6'sı kaybedeceğini söyledi.

Yüzde 5.1 ise cevap vermedi.

Şu halde Erdoğan, hala en güçlü adaylardan.

Nitekim "Erdoğan'a mı, yoksa rakiplerine mi oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıt da bu veriyi doğruladı. Yüzde 31'i Erdoğan'a, yüzde 32'i rakibine oy vereceğini söyledi. Yüzde 33.2'si rakibe bağlı olarak karar verecek."